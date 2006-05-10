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    Мадрид (ATP). 1/4 финала. Федерер играет с Тимом, Зверев встретится с Циципасом, Надаль – с Вавринкой

    Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

    В пятницу в Мадриде четвертьфинал Новака Джоковича и Марина Чилича не состоялся из-за болезни последнего. Роджер Федерер сыграет с Домиником Тимом не ранее 18:00 мск, Саша Зверев со Стефаносом Циципасом – не ранее 20:30, а Рафаэль Надаль со Стэном Вавринкой – не ранее 22:30.

    Сетка турнира здесь.

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    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    5 – 11 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 7 279 270 евро

    Открытые корты, грунт

    Четвертьфинал

    Новак Джокович (Сербия) Марин Чилич (Хорватия)
    0:0
    Дата проведения
    10 мая, 13.00
    Онлайн матча

     

    Роджер Федерер (Швейцария) Доминик Тим (Австрия)
    6:3|5:5
    Дата проведения
    10 мая, 18.11
    Онлайн матча

    Стефанос Циципас (Греция) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    10 мая, 20.30
    Онлайн матча

    Стэн Вавринка (Швейцария) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    10 мая, 22.30
    Онлайн матча

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