Мадрид (ATP). 1/4 финала. Федерер играет с Тимом, Зверев встретится с Циципасом, Надаль – с Вавринкой

В пятницу в Мадриде четвертьфинал Новака Джоковича и Марина Чилича не состоялся из-за болезни последнего. Роджер Федерер сыграет с Домиником Тимом не ранее 18:00 мск, Саша Зверев со Стефаносом Циципасом – не ранее 20:30, а Рафаэль Надаль со Стэном Вавринкой – не ранее 22:30.
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
5 – 11 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 279 270 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 10 мая, 13.00
- Дата проведения
- 10 мая, 18.11
- Дата проведения
- 10 мая, 20.30
- Дата проведения
- 10 мая, 22.30