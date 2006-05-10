Мадрид (ATP). 1/4 финала. Федерер играет с Тимом, Зверев встретится с Циципасом, Надаль – с Вавринкой

В пятницу в Мадриде четвертьфинал Новака Джоковича и Марина Чилича не состоялся из-за болезни последнего. Роджер Федерер сыграет с Домиником Тимом не ранее 18:00 мск, Саша Зверев со Стефаносом Циципасом – не ранее 20:30, а Рафаэль Надаль со Стэном Вавринкой – не ранее 22:30.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

5 – 11 мая 2019

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 279 270 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал