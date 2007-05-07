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    Мадрид (WTA). Второй круг. Халеп играет с Контой, Осака встретится с Соррибес-Тормо

    Теги результаты WTA Mutua Madrid Open Теннис

    Во втором круге турнира в Мадриде первая ракетка мира Наоми Осака сыграет с Сарой Соррибес-Тормо, а Симона Халеп встречается с Йоханной Контой.

    Результаты первых матчей второго круга здесь.

    Сетка турнира здесь.

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    Mutua Madrid Open

    Мадрид, Испания

    4 – 11 мая 2019

    Premier Mandatory

    Призовой фонд – 7 021 128 евро

    Открытые корты, грунт

    Второй круг

    Симона Халеп (Румыния) Йоханна Конта (Великобритания)
    5:4
    Дата проведения
    7 мая, 13.11
    Онлайн матча

    Александра Саснович (Беларусь) Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
    5:2
    Дата проведения
    7 мая, 13.11
    Онлайн матча

     

    Наоми Осака (Япония) Сара Соррибес-Тормо (Испания)
    Дата проведения
    7 мая, 14.30
    Онлайн матча

    Сайсай Чжэн (Китай) Ализе Корне (Франция)
    Дата проведения
    7 мая, 16.00
    Онлайн матча

     

    Катерина Козлова (Украина) Каролина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    7 мая, 17.00
    Онлайн матча

    Сорана Кырстя (Румыния) Каролин Гарсия (Франция)
    Дата проведения
    7 мая, 19.00
    Онлайн матча

     

    Донна Векич (Хорватия) Кристина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    7 мая, 20.30
    Онлайн матча

     

    Петра Мартич (Хорватия) Анжелик Кербер (Германия)
    Дата проведения
    7 мая, 22.30
    Онлайн матча

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