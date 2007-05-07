Мадрид (WTA). Второй круг. Халеп играет с Контой, Осака встретится с Соррибес-Тормо

Во втором круге турнира в Мадриде первая ракетка мира Наоми Осака сыграет с Сарой Соррибес-Тормо, а Симона Халеп встречается с Йоханной Контой.
Результаты первых матчей второго круга здесь.
Сетка турнира здесь.
Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях Sports.ru.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
4 – 11 мая 2019
Premier Mandatory
Призовой фонд – 7 021 128 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 7 мая, 13.11
- Дата проведения
- 7 мая, 13.11
- Дата проведения
- 7 мая, 14.30
- Дата проведения
- 7 мая, 16.00
- Дата проведения
- 7 мая, 17.00
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00
- Дата проведения
- 7 мая, 20.30
- Дата проведения
- 7 мая, 22.30