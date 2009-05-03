Зверев не защитил титул в Мюнхене. На новой неделе в топ-3 ATP будут Джокович, Надаль и Федерер – как и 12 лет назад

Третья ракетка мира Саша Зверев не защитил титул на турнире ATP 250 в Мюнхене, проиграв №47 ATP Кристиану Гарину.

22-летний немец в решающем сете упустил преимущество в брейк и не реализовал два матчбола, и 22-летний чилиец, год назад не входивший в топ-200 и сам не реализовавший три матчбола во втором сете, впервые обыграл соперника из топ-10 – 6:4, 5:7, 7:5. Из последних 13 очков Гарин выиграл 12.

В результате на новой неделе чемпион итогового турнира ATP Зверев выпадет из топ-3, и туда вернется чемпион Майами 37-летний Роджер Федерер. Таким образом, топ-3 мирового рейтинга будет состоять из трех самых титулованных теннисистов современности: Новака Джоковича (15 «Шлемов»), Рафаэля Надаля (17) и Федерера (20).

Впервые топ-3 побывала в таком составе в 9 июля 2007-го, когда Джокович дебютировал в тройке после первого полуфинала «Уимблдона» (не смог доиграть с Надалем).

У Зверева в ближайшие полтора месяца горит почти 2 000 из 5 500 его рейтинговых очков.