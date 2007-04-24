Итоговый турнир ATP с 2021-го переедет в Турин

Итоговый турнир ATP, с 2009 года проходящий в Лондоне, в 2021-м переедет в итальянский Турин и останется там как минимум до 2025-го.

ATP Finals, куда попадают восемь самых рейтинговых игроков по результатам регулярного сезона, будет проходить на Pala Alpitour – крупнейшей крытой спортивной арене Италии.

Турин станет 15-м городом-хозяином ATP Finals, проводящегося с 1970-го (первым чемпионом был нынешний президент Международного теннисного зала славы Стэн Смит). Лондонский период итогового турнира принято считать самым успешным в его истории, однако с 2016-го его посещаемость там падает.

ATP Finals станет третьим элитным теннисным турниром в Италии после комбинированного римского турнира ATP и WTA и молодежного итогового в Милане.

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