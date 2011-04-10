Мэджик Джонсон может стать советником Серены Уильямс

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон, вчера ушедший с поста президента «Лейкерс», рассказал, что планирует сотрудничество с Сереной Уильямс – 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» и 11-й ракеткой мира на этой неделе.

«Мне на прошлой неделе позвонила Серена и спросила: а не хочешь стать моим ментором и войти в команду моих советников? Я согласился и теперь планирую заняться этим. Когда она позвонила, я подумал: уоу, это же и есть про меня. Я люблю помогать людям», – сказал 59-летний Джонсон.

Менеджмент Уильямс никаких заявлений пока не выпускал.