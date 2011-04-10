Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Мэджик Джонсон может стать советником Серены Уильямс

    Теги Мэджик Джонсон Серена Уильямс WTA Теннис

    Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон, вчера ушедший с поста президента «Лейкерс», рассказал, что планирует сотрудничество с Сереной Уильямс – 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» и 11-й ракеткой мира на этой неделе.

    «Мне на прошлой неделе позвонила Серена и спросила: а не хочешь стать моим ментором и войти в команду моих советников? Я согласился и теперь планирую заняться этим. Когда она позвонила, я подумал: уоу, это же и есть про меня. Я люблю помогать людям», – сказал 59-летний Джонсон.

    Менеджмент Уильямс никаких заявлений пока не выпускал.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей