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    Ла Лига стала спонсором Кубка Дэвиса

    Теги Ла Лига Кубок Дэвиса бизнес ITF Профессиональная футбольная лига Испании Теннис

    Высшая футбольная лига Испании ближайшие четыре года будет спонсором Кубка Дэвиса, финал которого с ноября 2019-го проходит по образцу футбольного чемпионата мира.

    Ла Лига будет рекламировать финал Кубок Дэвиса в своих международных трансляциях в октябре, а также привлекать внимание к квалификации турнира, которая пройдет в этот уикенд.

    «Партнерство с другими видами спорта для Кубка Дэвиса в новинку, – сказал президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти. – Это откроет нам доступ не только к теннисным болельщикам, но и к любителям других видов спорта».

    Финансовые детали соглашения не сообщаются.

    Ла Лига, напомним, в прошлом году стала партнером команды «Формулы-1» «Рено», а также поддерживает 64 спортивные федерации Испании.

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