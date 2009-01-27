Рафаэль Надаль: «Когда соперник все сделал лучше тебя, жаловаться не на что. Остается просто сказать: «Молодец, поздравляю»»

Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от финала Australian Open, проигранного Новаку Джоковичу 3:6, 2:6, 3:6.

– Это была лучшая игра Новака во встречах с вами?

– Трудно сказать. Разумеется, он сыграл фантастически. Но в то же время я не смог добавить, как это было нужно сделать против него, играющего таким образом. Физически меня не хватило. Я две недели играл фантастически, но, возможно, как раз из-за этого недостаточно помучился на корте. После пятимесячного перерыва и перед таким испытанием [как Джокович в финале] мне было необходимо что-то еще. Сегодня у меня этого чего-то не нашлось.

Я две недели отлично играл в атаке. Оборону в основном тренировал, и из-за последствий операции и того, что случилось в Абу-Даби, я не мог в полной мере поработать над игрой в защите, а против него сегодня она мне была нужна, чтобы получить шанс на атаку. Понятно, что против такой его игры, как сегодня, мне и со стопроцентной готовностью было бы трудно его обыграть. Но я бы по крайней мере поборолся.

– Что вы имеете в виду под «чем-то еще», чего вам не хватило?

– Я много месяцев не мог тренироваться и выступать, но здесь вернулся и провел две хорошие недели. Единственное, что мне нужно сейчас, – это время и матчи. По моим ощущениям, я все две недели играл в атаке. Но я понимал, что сегодня такого не будет. Он сегодня провел, наверное, свой лучший матч на турнире – я видел его предыдущие, – и любому было бы трудно побороться с ним за победу.

Но когда я могу двигаться на все сто и противостоять каждому мячу, я обычно нахожу способы. Даже то, что вроде бы дается ему легко, если заставлять его делать это снова и снова, становится чуть сложнее. Но сегодня я не смог продавливать его так, чтобы ему становилось сложнее.

Мне нужно время, нужно продолжать работать, нужно больше недель как эта. Единственное, чего я хочу, – это иметь возможность нормально тренироваться и выступать здоровым. Из-за остального я не переживаю.

Он сегодня был лучше меня. Таков спорт. Можно сколько угодно рассуждать, но, когда соперник практически все сделал лучше тебя, жаловаться не на что. Единственное, что тебе остается, – это сказать: «Молодец, поздравляю». Все равно я испытываю большое удовлетворение от этих двух недель, потому что это только выглядит так, будто я легко дошел до этого финала. На самом деле, у меня было много трудных моментов. И несмотря на то, что я всегда говорю, что настроен позитивно, это сложно. Сложно быть не в состоянии делать то, что, ты знаешь, приведет тебя в стопроцентную форму. В этом смысле эти две недели были для меня нереальным успехом, пусть сегодня был и не мой день, и соперник меня переиграл. Но я верю, что в течение пары месяцев я буду готов, – при условии, что смогу тренироваться и соревноваться как следует.

– Вы добавите себе турниров, раз вам нужны матчи?

– Матчи нужны, но я не могу слетать с катушек. Мне 32, у меня есть календарь, есть приоритеты. Сейчас мой приоритет – вернуться домой, отдохнуть, потом заняться физподготовкой, движением, игрой в защите, переходами в контратаку. Мой ближайший турнир – Акапулько. Потом – Индиан-Уэллс.

Сезон длинный. Мой приоритет – это не титулы, а быть счастливым. Для этого мне нужно быть здоровым. Для этого я буду делать все, что нужно. Когда я здоров, я могу бороться на корте, и я счастлив.

– Вы сегодня нервничали больше обычного? Поначалу у вас были нехарактерные ошибки.

– Я больше ошибался потому, что он давил. Вот и все. Нервы тут ни при чем. У меня были обычные для финала «Шлема» нервы. Но все пошло очень быстро. Он меня на каждом мяче продавливал. Там, где в другой день я бы атаковал, сегодня я защищался. Это не нервы. Мне не нравится говорить, что он сыграл невероятно, потому что это звучит, будто я ищу себе оправдание. Но он действительно сыграл очень хорошо и многие сложные вещи делал великолепно. Передвигался он так, что, судя по всему, очень хорошо над этим поработал в межсезонье.

– Такое безоговорочное поражение более болезненное или наоборот, его проще забыть?

– Полуфинал «Уимблдона» был болезненнее. Там я был очень близок, играл очень хорошо, выиграл много матчей подряд с «Ролан Гаррос». То был для меня шанс выиграть «Уимблдон», который я не реализовал. Но там мне и игралось легче после победы в Париже, на уверенности. В таких условиях играть хорошо гораздо легче. Поэтому от этих двух недель я чувствую больше удовлетворения, потому что они были сложнее уимблдонских.