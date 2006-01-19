Зверев впервые вышел в 1/8 финала Australian Open и обойдет Федерера в рейтинге

Немец Александр Зверев на обыграл Алекса Болта (6:3, 6:3, 6:2) и впервые вышел в 1/8 финала этого турнира. Всего это третий раз, когда чемпион итогового вышел в четвертый круг на «Большом шлеме».

За счет этой победы Зверев 28 января обойдет действующего чемпиона турнира в рейтинге и станет третьей ракеткой мира. Федерер опустится на четвертое место, даже если защитит прошлогодний титул (в живом рейтинге швейцарец пока шестой, но может стать восьмым. Это случится, если он проиграет до полуфинала, а Марин Чилич выиграет Australian Open, обыграв в финале Кеи Нисикори).