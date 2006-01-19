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    Свитолина о том, что подошла утешить соперницу после матча: «Когда кому-то плохо или грустно, надо его поддержать. Теннис – это не главное»

    Теги Гаэль Монфис Australian Open WTA Чжан Шуай Элина Свитолина Теннис

    Чемпионка итогового турнира WTA Элина Свитолина (6) прокомментировала свою победу третьего круга Australian Open над Чжан Шуай 4:6, 6:4, 7:5 в матче, в решающем сете которого отыграла двойной брейк.

    – Мы обе сегодня боролись не на жизнь, а на смерть. Оставили на корте все силы. Было очень жарко. Вчера я смотрела прогноз – там было не больше 20 градусов, так что я не ожидала такой жары.

    На корте после матча вы сказали, что хотели или выиграть, или умереть? Насколько вы были близки к смерти?

    – Довольно близко (улыбается). Было очень жарко. Но в таких ситуациях я всегда думаю: о’кей, моя соперница ровно в таком же положении. Ей так же жарко, она бегает столько же времени, что и я. Так что я думаю, что я не одна в этом аду (улыбается). Ради таких моментов я тренируюсь и всегда верю в свои физические возможности.

    Нечасто после матча можно увидеть игрока на скамейке другого. Почему вы решили подойти к Шуай?

    – Я считаю, что матч – это просто матч. Все хотят его выиграть, но когда он закончился, все. Она очень хорошая девочка. Мы с ней играли Tie Break Tens, было весело. Иногда мы тренируемся.

    На теннисе свет клином не сошелся. Очень важно оставаться человеком, проявлять доброту и открытость. Для меня это не было чем-то особенным – подойти к ней. Когда кому-то плохо или грустно, надо его поддержать. Теннис – это не главное.

    Кто в конце больше нервничал: вы или Гаэль?

    – Думаю, мы оба не раз бывали в подобных ситуациях, так что оба были довольно спокойны.

    За выход в свой четвертый четвертьфинал «Шлема» седьмая ракетка мира сыграет с победительницей встречи Элизы Мертенс (12) и Мэдисон Киз (17).

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