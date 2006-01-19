Свитолина о том, что подошла утешить соперницу после матча: «Когда кому-то плохо или грустно, надо его поддержать. Теннис – это не главное»

Чемпионка итогового турнира WTA Элина Свитолина (6) прокомментировала свою победу третьего круга Australian Open над Чжан Шуай 4:6, 6:4, 7:5 в матче, в решающем сете которого отыграла двойной брейк.

– Мы обе сегодня боролись не на жизнь, а на смерть. Оставили на корте все силы. Было очень жарко. Вчера я смотрела прогноз – там было не больше 20 градусов, так что я не ожидала такой жары.

– На корте после матча вы сказали, что хотели или выиграть, или умереть? Насколько вы были близки к смерти?

– Довольно близко (улыбается). Было очень жарко. Но в таких ситуациях я всегда думаю: о’кей, моя соперница ровно в таком же положении. Ей так же жарко, она бегает столько же времени, что и я. Так что я думаю, что я не одна в этом аду (улыбается). Ради таких моментов я тренируюсь и всегда верю в свои физические возможности.

– Нечасто после матча можно увидеть игрока на скамейке другого. Почему вы решили подойти к Шуай?

– Я считаю, что матч – это просто матч. Все хотят его выиграть, но когда он закончился, все. Она очень хорошая девочка. Мы с ней играли Tie Break Tens, было весело. Иногда мы тренируемся.

На теннисе свет клином не сошелся. Очень важно оставаться человеком, проявлять доброту и открытость. Для меня это не было чем-то особенным – подойти к ней. Когда кому-то плохо или грустно, надо его поддержать. Теннис – это не главное.

– Кто в конце больше нервничал: вы или Гаэль?

– Думаю, мы оба не раз бывали в подобных ситуациях, так что оба были довольно спокойны.

За выход в свой четвертый четвертьфинал «Шлема» седьмая ракетка мира сыграет с победительницей встречи Элизы Мертенс (12) и Мэдисон Киз (17).