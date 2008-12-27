Абу-Даби. Выставочный турнир. 1/4 финала. Андерсон сыграет с Чоном, Хачанов – с Тимом

В четверг Абу-Даби стартует традиционный выставочный турнир. Полуфиналист Australian Open Хен Чон и финалист «Уимблдона» Кевин Андерсон разыграют место в полуфинале против Рафаэля Надаля, а победитель встречи чемпиона парижского «Мастерса» Карена Хачанова и финалиста «Ролан Гаррос» Доминика Тима сыграет с Новаком Джоковичем.

Mubadala World Tennis Championship

Абу-Даби, ОАЭ

27 – 29 декабря 2018

Выставочный турнир

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Хен Чон (Южная Корея) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 15:00 по Москве

Карен Хачанов (Россия) – Доминик Тим (Австрия) – 17:00 по Москве