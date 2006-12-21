Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Надаль пожертвовал миллион евро в пользу пострадавших от наводнения на Мальорке

    Теги Рафаэль Надаль происшествия Теннис

    Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль пожертвовал миллион евро в пользу пострадавших от октябрьского наводнения на его родной Мальорке, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщил Матеу Пуигрос – мэр города Сан-Лоренсо, пострадавшего сильнее всего.

    Ранее, напомним, 17-кратный чемпион «Шлемов» провел благотворительный турнир по гольфу Olazábal & Nadal Invitational, где также были собраны деньги для пострадавших от наводнения.

    Надаль убирает на улицах после наводнения на Мальорке. Там погиб родственник его лучшего друга

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться