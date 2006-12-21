Надаль пожертвовал миллион евро в пользу пострадавших от наводнения на Мальорке

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль пожертвовал миллион евро в пользу пострадавших от октябрьского наводнения на его родной Мальорке, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщил Матеу Пуигрос – мэр города Сан-Лоренсо, пострадавшего сильнее всего.

Ранее, напомним, 17-кратный чемпион «Шлемов» провел благотворительный турнир по гольфу Olazábal & Nadal Invitational, где также были собраны деньги для пострадавших от наводнения.

Надаль убирает на улицах после наводнения на Мальорке. Там погиб родственник его лучшего друга