Надаль досрочно завершил сезон из-за травмы

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сообщил, что из-за травмы мышц живота не сыграет на итоговом турнире в Лондоне, а также сегодня перенесет операцию на голеностопе.

«Всем привет. Я пишу, чтобы сообщить, что завершаю сезон. Это был сложный год: очень хороший в плане показанного тенниса, но очень плохой в плане травм.

Я сделал все возможное, чтобы в хорошем состоянии подойти к концу сезона, и очень хотел сыграть в Париже и Лондоне. К сожалению, в Париже появились проблемы с мышцами живота, а еще у меня в голеностопе есть постороннее тело, которое сегодня нужно удалить во время операции.

Эту проблему мы обнаружили очень давно, и периодически она мешала мне играть. Однако раз сейчас мышцы живота не дают мне выступить в Лондоне, мы воспользуемся моментом, чтобы удалить это тело и избежать проблем в будущем.

После этого я надеюсь в наилучшем состоянии подойти к новому сезону. Спасибо за поддержку».