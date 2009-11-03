Касаткина закончит сезон в топ-10

Чемпионка «ВТБ Кубка Кремля» 21-летняя Дарья Касаткина впервые закончит сезон в топ-10 мирового рейтинга. Это определилось после того, как Юлия Гергес в полуфинале малого итогового турнира проиграла Эшли Барти.

Уроженка Тольятти Касаткина начала сезон 24-й ракеткой мира и за год сыграла в трех финалах (в том числе на супертурнире в Индиан-Уэллсе), в одном из которых взяла свой второй титул, а также дошла до двух своих первых четвертьфиналов «Шлемов».

Касаткина стала первой россиянкой в мировой десятке по итогам года после Светланы Кузнецовой, закончившей девятой сезон-2016.

Кроме Касаткиной, в итоговой десятке дебютируют чемпионка US Open Наоми Осака, финалистка «Ролан Гаррос» Слоун Стивенс и чемпионка Цинциннати Кики Бертенс. Целиком топ-10 здесь.