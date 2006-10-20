Касаткина выиграла второй титул после трех проигранных финалов

14-я ракетка мира Дарья Касаткина (6), в финале «ВТБ Кубка Кремля» обыгравшая Онс Жабер (Q) 2:6, 7:6, 6:4, выиграла второй титул в карьере и первый – с прошлой весны.

21-летняя Касаткина до сегодняшнего дня проиграла три из четырех своих финалов: прошлогодний в Москве (Юлии Гергес) и в этом году в Дубае (Элине Свитолиной) и Индиан-Уэллсе (Наоми Осаке). По ходу этой недели в Москве она отыгралась с дефицита в сет у Ализе Корне, а в финале уступала 2:6, 1:4.

В Чемпионской гонке Касаткина поднимется на десятое место и теперь из Москвы полетит запасной на итоговый турнир WTA в Сингапур.