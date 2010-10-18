Тренер Касаткиной во время матча с Корне: «Знаешь Китайскую стену? Ты будешь Русской стеной»

Россиянка Дарья Касаткина, во втором круге турнира в Москве обыгравшая Ализе Корне со счетом 3:6, 7:5, 6:4, прокомментировала победу.

Во втором сете Касаткина уступала с брейком и чуть не плакала во время смены сторон. Она отыгралась после того, как к ней вышел тренер Филипп Дехас и сказал: «Знаешь Китайскую стену? Ты будешь Русской стеной. Это новая вещь на рынке. Она очень прочная. <...> Твоя цель: не давать ей ничего просто так. <...> Даша, ты победишь, я клянусь. Сосредоточься и ничего не отдавай просто так. Все просто. И это возможно, клянусь, это возможно».

- Что вас в этом матче мотивировало постоянно догонять свою соперницу? Вы все время были в роли догоняющей и в итоге переломили ход матча.

– Да, я, по-моему, всегда так играю в теннис. (Смеется). На самом деле, сегодня Корне очень хорошо начала матч. Я была к этому не готова, поэтому по ходу игры пришлось что-то менять.

- Какова роль публики в вашей победе? Любите полные трибуны?

– Обожаю! Сегодня были, конечно, не до конца полные трибуны, но было очень много людей. Это правда было очень приятно, здорово было играть! Я думаю, никто из теннисистов не любит играть при пустых трибунах, особенно я. Обожаю прайм-тайм, центральный корт – это тот самый момент, когда я больше всего раскрываюсь в игре.

- Когда к вам вышел ваш тренер Филипп Дехас, он применил очень творческий подход - часто он так делает, чтобы помочь вам?

– Он очень творческий, иногда просто... летящий, так можно сказать. Иногда его идеи вышибают, во время матча они очень помогают. Особенно во время этой встречи: я была в таком состоянии, когда его вызвала, что мне очень была нужна его поддержка. Я ему сказала: «Можешь кричать на меня, делать что-угодно – выведи меня из этого состояния!». У него получилось.