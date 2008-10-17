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    Санкт-Петербург подал заявку на проведение итогового турнира АТР

    Теги ATP St. Petersburg Open ATP Finals Теннис

    Директор турниров АТР и WTA в Санкт-Петербурге Наталия Камельзон сообщила, что Петербург подал заявку на проведение мужского итогового турнира.

    «Я очень рада сообщить: мы заполнили первоначальный бланк на проведение итогового турнира ATP в Санкт-Петербурге! Следите за новостями!» – написала Камельзон в инстаграме.

    В этом году АТР объявила тендер на проведение итогового турнира после 2020 года, когда закончится соглашение с Лондоном (там турнир проходит с 2009-го).

    Ранее Петербург претендовал на проведение женского итогового, но проиграл китайскому Шэньчжэню.

    Почему женский итоговый переехал в Китай, а не в Петербург

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