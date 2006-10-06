Наоми Осака: «Людей раздражают персонажи на хайпе. Не утверждаю, что я на хайпе, но думаю, это возможно»

Полуфиналистка пекинского «Премьера» Наоми Осака, по итогам недели гарантировавшая себе дебют в топ-4 (и повторение национального рекорда, принадлежащего Кимико Дате), ответила на вопрос, что́ мотивирует ее после победы на US Open.

«Я думаю, что люди никогда не удовлетворены. И я сейчас не про себя, а про тех, кто смотрит со стороны. Когда у тебя нет титулов, люди говорят: вот, у нее нет титулов. Потом у тебя нет «Шлема», и они говорят: у нее «Шлема»-то нет. Потом выигрываешь «Шлем», и они говорят: у нее всего один «Шлем». Я знаю, что это неправильно, но скажу честно: я читаю комментарии. И видя в них это, я думаю, что должна играть лучше, побеждать больше. В каком-то смысле это даже полезно, потому что утверждает меня в том, что я и так думаю. Заряжает желанием показать, чего я стою. Хотя первым делом такие комментарии ставят меня в тупик. Я ничего не чувствую – просто не понимаю, насколько им стоит доверять, и понимают ли люди, о чем говорят.

Но я понимаю, что людей иногда раздражают персонажи на хайпе. Я не хочу утверждать, что я на хайпе, но думаю, такое возможно. И я понимаю, что люди хотят увидеть от меня больше. Вместе с тем, мне кажется, не все всегда понимают, что в теннисе бывают хорошие дни, а бывают плохие. Это неизбежно. В целом, я по этой части в этом году здорово прибавила, и это уже повод для радости. Но все равно каждый турнир – это новая история.

Иногда желание показать себя выходит боком, потому что я начинаю загоняться. Здесь, например, я после Токио вообще не была уверена, что пройду хоть один круг. Так что теперь надеюсь продолжить в том же духе».

Также 20-летняя японка рассказала о травме спины, из-за которой во время матча вызывала на корт врача.

«Меня осмотрели и сказали, что жить буду (смеется). Это от усталости, от того, что слишком много матчей сыграла. Так что нужно передохнуть.

Не знаю, почему сейчас [проиграв матч] чувствую себя лучше, чем вчера [выиграв с 1:4 в третьем]. Вчера мне хотелось за себя извиниться, потому что я считаю, что вела себя на корте неправильно. Поэтому сегодня я хотела исправиться. И хотя получилось не на сто процентов, все равно я извлекла урок из вчерашнего и сегодня справилась лучше. Так что сегодня я ни о чем не желаю и поэтому довольна, хоть и проиграла».

На новой неделе Осака посеяна второй на турнире в Гонконге.