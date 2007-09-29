Ухань (WTA). Соболенко выиграла второй и крупнейший титул в карьере

В финале турнира в Ухане 20-летняя Арина Соболенко обыграла Анетт Контавейт – 6:3, 6:3. Соболенко выиграла второй титул в сезона и в карьере и впервые победила на турнире категории Premier 5.
По ходу летнего хардового сезона она выиграла 20 матчей из 25 и на двух турнирах взяла титулы. Из последних 16 матчей она выиграла 14.
По итогам турнира в Ухане Соболенко станет 16-й ракеткой мира.
Dongfeng Motor Wuhan Open
Ухань, Китай
23 – 30 сентября 2018
Premier 5
Призовой фонд – 2 746 000 долларов
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 29 сентября, 12.11