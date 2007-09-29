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    Ухань (WTA). Соболенко выиграла второй и крупнейший титул в карьере

    Теги результаты WTA Анетт Контавейт Wuhan Open Арина Соболенко Теннис

    В финале турнира в Ухане 20-летняя Арина Соболенко обыграла Анетт Контавейт – 6:3, 6:3. Соболенко выиграла второй титул в сезона и в карьере и впервые победила на турнире категории Premier 5.

    По ходу летнего хардового сезона она выиграла 20 матчей из 25 и на двух турнирах взяла титулы. Из последних 16 матчей она выиграла 14.

    По итогам турнира в Ухане Соболенко станет 16-й ракеткой мира.

    Dongfeng Motor Wuhan Open

    Ухань, Китай

    23 – 30 сентября 2018

    Premier 5

    Призовой фонд – 2 746 000 долларов

    Открытые корты, хард

    Финал

    Арина Соболенко (Беларусь) Анетт Контавейт (Эстония)
    6:3|6:3
    Дата проведения
    29 сентября, 12.11
    Онлайн матча

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