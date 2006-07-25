Москва (WTA). Ивахненко вышла в 1/4 финала, Потапова играет с Плишковой, Вихлянцева встретится с Гергес

В среду за выход в четвертьфинал московского турнира поборются Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.

Сетка турнира здесь.

Moscow River Cup

Москва, Россия

23 – 29 июля 2018

International

Призовой фонд – 750 000 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг