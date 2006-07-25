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    Москва (WTA). Ивахненко вышла в 1/4 финала, Потапова играет с Плишковой, Вихлянцева встретится с Гергес

    Теги результаты WTA Moscow River Cup Теннис

    В среду за выход в четвертьфинал московского турнира поборются Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.

    Сетка турнира здесь.

    Moscow River Cup

    Москва, Россия

    23 – 29 июля 2018

    International

    Призовой фонд – 750 000 долларов

    Открытые корты, грунт

    Второй круг

    Тамара Зиданшек (Словения) Дарья Касаткина (Россия)
    Дата проведения
    26 июля, 08.00
    Онлайн матча

     

    Евгения Родина (Россия) Александра Саснович (Беларусь)
    Дата проведения
    26 июля, 08.00
    Онлайн матча

     

    Юлия Гергес (Германия) Наталья Вихлянцева (Россия)
    Дата проведения
    25 июля, 13.30
    Онлайн матча

     

    Анастасия Потапова (Россия) Кристина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    25 июля, 12.00
    Онлайн матча

     

    Валентина Ивахненко (Россия) Варвара Флинк (Россия)
    7:6|6:3
    Дата проведения
    25 июля, 11.25
    Онлайн матча

     

    Анастасия Севастова (Латвия) Ирина Мария Барэ (Румыния)
    Дата проведения
    26 июля, 08.00
    Онлайн матча

     

    Лаура Зигемунд (Германия) Катерина Козлова (Украина)
    Дата проведения
    26 июля, 08.00
    Онлайн матча

     

    Ольга Данилович (Сербия) Кайя Канепи (Эстония)
    7:6|7:5
    Дата проведения
    25 июля, 09.10
    Онлайн матча

     

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