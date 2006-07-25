Москва (WTA). Ивахненко вышла в 1/4 финала, Потапова играет с Плишковой, Вихлянцева встретится с Гергес

В среду за выход в четвертьфинал московского турнира поборются Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.
Сетка турнира здесь.
Moscow River Cup
Москва, Россия
23 – 29 июля 2018
International
Призовой фонд – 750 000 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 26 июля, 08.00
- Дата проведения
- 26 июля, 08.00
- Дата проведения
- 25 июля, 13.30
- Дата проведения
- 25 июля, 12.00
- Дата проведения
- 25 июля, 11.25
- Дата проведения
- 26 июля, 08.00
- Дата проведения
- 26 июля, 08.00
- Дата проведения
- 25 июля, 09.10