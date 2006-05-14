Рейтинг АТР. Федерер снова первый, Шаповалов поднялся на 14 строчек, Донской – на 13

По итогам прошедшей недели Рафаэль Надаль не защитил титул в Мадриде и уступил первую строчку рейтинга Роджеру Федереру.
Полуфиналист турнира Денис Шаповалов поднялся на 14 строчек и снова стал лучшим теннисистом мира до 20 лет. Доминик Тим, несмотря на успешную защиту прошлогоднего финала, уступил седьмое место Кевину Андерсону, который впервые вышел в полуфинал «Мастерса».
Россиянин Евгений Донской поднялся на 13 позиций.
Emirates ATP Rankings
Положение на 14 мая 2018
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|8670
|2 (1)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7950
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|6015
|4 (4)
|Григор Димитров (Болгария)
|4870
|5 (5)
|Марин Чилич (Хорватия)
|4770
|6 (6)
|Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
|4540
|7 (8)
|Кевин Андерсон (ЮАР)
|3660
|8 (7)
|Доминик Тим (Австрия)
|3545
|9 (9)
|Джон Изнер (США)
|3305
|10 (10)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|2930
|18 (12)
|Новак Джокович (Сербия)
|1905
|29 (45)
|Денис Шаповалов (Канада)
|1488
|32 (31)
|Андрей Рублев (Россия)
|1407
|36 (38)
|Карен Хачанов (Россия)
|1255
|50 (51)
|Даниил Медведев (Россия)
|1009
|66 (95)
|Душан Лайович (Сербия)
|824
|77 (90)
|Евгений Донской (Россия)
|726