Рейтинг АТР. Федерер снова первый, Шаповалов поднялся на 14 строчек, Донской – на 13

По итогам прошедшей недели Рафаэль Надаль не защитил титул в Мадриде и уступил первую строчку рейтинга Роджеру Федереру.

Полуфиналист турнира Денис Шаповалов поднялся на 14 строчек и снова стал лучшим теннисистом мира до 20 лет. Доминик Тим, несмотря на успешную защиту прошлогоднего финала, уступил седьмое место Кевину Андерсону, который впервые вышел в полуфинал «Мастерса».

Россиянин Евгений Донской поднялся на 13 позиций.

Emirates ATP Rankings

Положение на 14 мая 2018

