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    Рейтинг АТР. Федерер снова первый, Шаповалов поднялся на 14 строчек, Донской – на 13

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль рейтинги Хуан Мартин дель Потро ATP Григор Димитров Джон Изнер Марин Чилич Кевин Андерсон Давид Гоффен Евгений Донской Душан Лайович Доминик Тим Александр Зверев Денис Шаповалов Теннис

    По итогам прошедшей недели Рафаэль Надаль не защитил титул в Мадриде и уступил первую строчку рейтинга Роджеру Федереру.

    Полуфиналист турнира Денис Шаповалов поднялся на 14 строчек и снова стал лучшим теннисистом мира до 20 лет. Доминик Тим, несмотря на успешную защиту прошлогоднего финала, уступил седьмое место Кевину Андерсону, который впервые вышел в полуфинал «Мастерса».

    Россиянин Евгений Донской поднялся на 13 позиций.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 14 мая 2018

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (2) Роджер Федерер (Швейцария) 8670
    2 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 7950
    3 (3) Александр Зверев (Германия) 6015
    4 (4) Григор Димитров (Болгария) 4870
    5 (5) Марин Чилич (Хорватия) 4770
    6 (6) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) 4540
    7 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) 3660
    8 (7) Доминик Тим (Австрия) 3545
    9 (9) Джон Изнер (США) 3305
    10 (10) Давид Гоффен (Бельгия) 2930
    18 (12) Новак Джокович (Сербия) 1905
    29 (45) Денис Шаповалов (Канада) 1488
    32 (31) Андрей Рублев (Россия)  1407
    36 (38) Карен Хачанов (Россия) 1255
    50 (51) Даниил Медведев (Россия) 1009
    66 (95) Душан Лайович (Сербия) 824
    77 (90) Евгений Донской (Россия) 726

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