Веснина и Макарова впервые выиграли турнир, где 6 лет назад объединились в пару. От №1 их отделяет 200 очков

Трехкратные чемпионки «Шлемов» Елена Веснина и Екатерина Макарова выиграли обязательный «Премьер» в Мадриде, в финале обыграв чемпионок Australian Open Кристину Младенович и Тимеа Бабош 2:6, 6:4, 10:8. На чемпионской тай-брейке россиянки уступали 5:7, прежде чем выиграть пять из шести последних очков.

Олимпийские чемпионки выиграли 12-й совместный титул, первый в сезоне и первый же – в Мадриде – на турнире, где они шесть лет назад впервые объединились в пару (сразу дошли до финала на синем грунте, на чемпионском тай-брейке проиграли Саре Эррани и Роберте Винчи).

В новом рейтинге WTA Веснина и Макарова будут на 230 очков отставать от первой ракетки мира Латиши Чжань. На следующей неделе в Риме им защищать финал, а Чжань – титул.