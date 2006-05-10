Касаткина – лидер тура по победам над топ-5 в этом сезоне

Россиянка Дарья Касаткина, в третьем круге турнира в Мадриде обыгравшая третью ракетку мира со счетом 6:2, 4:6, 6:3, одержала четвертую победу над теннисисткой топ-5 в этом сезоне.

В этом году 21-летняя Касаткина дважды обыграла Мугурусу и дважды – Каролин Возняцки.

По победам над топ-5 Касаткина обошла и стала лидером WTA-тура.

Россиянка и Квитова делят первое место по количеству побед над теннисистками топ-10: у обеих по шесть. В этом году Касаткина обыграла больше игроков десятки, чем за всю предыдущую карьеру – до начала сезона у нее было пять подобных побед.

«Я играла против третьей ракетки мира, и победы над такими теннисистками на крупных турнирах всегда добавляют уверенности.

Такие матчи, в которых ты борешься за каждый мяч... После таких матчей, конечно, чувствуешь себя лучше», – прокомментировала Касаткина победу над Мугурусой.