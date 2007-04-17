Монте-Карло (ATP). Второй круг. Рублев играет с Тимом, Пуй встретится со Зверевым-старшим, Зверев-младший – с Мюллером

Во вторник в Монте-Карло российский №1 Андрей Рублев попытается взять реванш у Доминика Тима за поражение прошлой осенью в Австрии.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

15 – 22 апреля 2018

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Не определен – Не определен Дата проведения 18 апреля, 10.00 Онлайн матча