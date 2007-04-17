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    Монте-Карло (ATP). Второй круг. Рублев играет с Тимом, Пуй встретится со Зверевым-старшим, Зверев-младший – с Мюллером

    Теги результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

    Во вторник в Монте-Карло российский №1 Андрей Рублев попытается взять реванш у Доминика Тима за поражение прошлой осенью в Австрии.

    Rolex Monte-Carlo Masters

    Монте-Карло, Монако

    15 – 22 апреля 2018

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 4 872 105 евро

    Открытые корты, грунт

    Первый круг

    Андрей Рублев (Россия) Доминик Тим (Австрия)
    7:54:5
    Дата проведения
    17 апреля, 10.18
    Онлайн матча

     

    Даниил Медведев (Россия) Кеи Нисикори (Япония)
    Дата проведения
    18 апреля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Карен Хачанов (Россия) – Не определен
    Дата проведения
    18 апреля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Рафаэль Надаль (Испания) Аляж Бедене (Словения)
    Дата проведения
    18 апреля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    18 апреля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Жиль Мюллер (Люксембург) Александр Зверев (Германия)
    Дата проведения
    17 апреля, 14.30
    Онлайн матча

     

    Григор Димитров (Болгария) Пьер-Уг Эрбер (Франция)
    Дата проведения
    17 апреля, 13.00
    Онлайн матча

     

    Стефанос Циципас (Греция) Давид Гоффен (Бельгия)
    Дата проведения
    17 апреля, 14.30
    Онлайн матча

     

    Люка Пуй (Франция) Миша Зверев (Германия)
    Дата проведения
    17 апреля, 11.30
    Онлайн матча

     

    Новак Джокович (Сербия) Борна Чорич (Хорватия)
    Дата проведения
    18 апреля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Не определен
    Дата проведения
    18 апреля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Милош Раонич (Канада) – Не определен
    Дата проведения
    18 апреля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Альберт Рамос-Винолас (Испания)
    Дата проведения
    18 апреля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Не определен
    Дата проведения
    18 апреля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Не определен
    Дата проведения
    18 апреля, 10.00
    Онлайн матча

     

    Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Не определен
    Дата проведения
    18 апреля, 10.00
    Онлайн матча

     

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