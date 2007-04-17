Монте-Карло (ATP). Второй круг. Рублев играет с Тимом, Пуй встретится со Зверевым-старшим, Зверев-младший – с Мюллером

Во вторник в Монте-Карло российский №1 Андрей Рублев попытается взять реванш у Доминика Тима за поражение прошлой осенью в Австрии.
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
15 – 22 апреля 2018
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 872 105 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 17 апреля, 10.18
- Дата проведения
- 18 апреля, 10.00
Карен Хачанов (Россия) – Не определен
- Дата проведения
- 18 апреля, 10.00
- Дата проведения
- 18 апреля, 10.00
Не определен – Марин Чилич (Хорватия)
- Дата проведения
- 18 апреля, 10.00
- Дата проведения
- 17 апреля, 14.30
- Дата проведения
- 17 апреля, 13.00
- Дата проведения
- 17 апреля, 14.30
- Дата проведения
- 17 апреля, 11.30
- Дата проведения
- 18 апреля, 10.00
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 18 апреля, 10.00
Милош Раонич (Канада) – Не определен
- Дата проведения
- 18 апреля, 10.00
Не определен – Альберт Рамос-Винолас (Испания)
- Дата проведения
- 18 апреля, 10.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 18 апреля, 10.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 18 апреля, 10.00
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 18 апреля, 10.00