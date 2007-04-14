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    Фелисиано Лопес: «Федерер должен уважать тур и играть весь сезон»

    Теги Роджер Федерер Фелисиано Лопес ATP Mutua Madrid Open

    Директор турнира в Мадриде, 31-я ракетка мира Фелисиано Лопес прокомментировал то, что Роджер Федерер в этом году второй раз подряд пропускает грунтовый сезон.

    «Я хочу, чтобы Федерер снова сыграл в Мадриде до завершения карьеры. Я тренировался с ним в Роттердаме, мы пообщались. Он сказал, что восхищается Сантаной [Маноло Сантана – бывший директор турнира в Мадриде] и что если будет играть «Ролан Гаррос», то может приехать и в Мадрид.

    Очень жаль, что он не выступит, потому что грунтовый сезон по своей важности не уступает травяному или хардовому. И как любой другой теннисист топ-уровня, Федерер должен уважать тур и играть весь сезон».

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