Фелисиано Лопес: «Федерер должен уважать тур и играть весь сезон»

Директор турнира в Мадриде, 31-я ракетка мира Фелисиано Лопес прокомментировал то, что в этом году второй раз подряд пропускает грунтовый сезон.

«Я хочу, чтобы Федерер снова сыграл в Мадриде до завершения карьеры. Я тренировался с ним в Роттердаме, мы пообщались. Он сказал, что восхищается Сантаной [Маноло Сантана – бывший директор турнира в Мадриде] и что если будет играть «Ролан Гаррос», то может приехать и в Мадрид.

Очень жаль, что он не выступит, потому что грунтовый сезон по своей важности не уступает травяному или хардовому. И как любой другой теннисист топ-уровня, Федерер должен уважать тур и играть весь сезон».