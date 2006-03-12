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    Слоун Стивенс о том, за счет чего впервые обыграла Азаренко: «Она ребенка только что родила»

    Теги WTA Виктория Азаренко Слоун Стивенс BNP Paribas Open Дарья Касаткина

    Чемпионка US Open Слоун Стивенс (13) поделилась впечатлениями от своей первой победы над Викторией Азаренко (WC) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (6:1, 7:5). В личном противостоянии белоруска ведет 3-1.

    Напомним, после победы на «Шлеме» 24-летняя американка проиграла восемь матчей подряд, но из последних четырех выиграла три.

    «Я чувствую себя гораздо лучше, играю лучше. На прошлой неделе в Акапулько провела несколько матчей и теперь прошла первый матч здесь, а всегда непросто начинать со второго круга, когда твоя соперница уже освоилась. Так что сейчас я чувствую себя хорошо. Все хорошо.

    Сейчас я хочу слушать свой организм и сделать все возможное, чтобы избежать травм, как следует заботиться о себе самой физически и ментально и ничего не упустить».

    На вопрос, за счет чего ей удалось впервые обыграть Азаренко, 24-летняя американка сказала:

    «Думаю, это потому, что она только ребенка родила».

    Сыну Азаренко Лео, напомним, 15 месяцев.

    В третьем круге 13-я ракетка мира сыграет с Дарьей Касаткиной (20).

    «Я играла с ней на грунте в Чарльстоне (в 2016-м). Помню, у нее был матчбол. Матч вообще был хороший (Стивенс выиграла 6:1, 5:7, 7:5, Касаткина через год в Чарльстоне победила), так что интересно будет сыграть снова. Здешние корты нам обеим подходят. Жду матча с нетерпением».

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