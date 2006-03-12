Слоун Стивенс о том, за счет чего впервые обыграла Азаренко: «Она ребенка только что родила»

Чемпионка US Open Слоун Стивенс (13) поделилась впечатлениями от своей первой победы над Викторией Азаренко (WC) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (6:1, 7:5). В личном противостоянии белоруска ведет 3-1.

Напомним, после победы на «Шлеме» 24-летняя американка проиграла восемь матчей подряд, но из последних четырех выиграла три.

«Я чувствую себя гораздо лучше, играю лучше. На прошлой неделе в Акапулько провела несколько матчей и теперь прошла первый матч здесь, а всегда непросто начинать со второго круга, когда твоя соперница уже освоилась. Так что сейчас я чувствую себя хорошо. Все хорошо.

Сейчас я хочу слушать свой организм и сделать все возможное, чтобы избежать травм, как следует заботиться о себе самой физически и ментально и ничего не упустить».

На вопрос, за счет чего ей удалось впервые обыграть Азаренко, 24-летняя американка сказала:

«Думаю, это потому, что она только ребенка родила».

Сыну Азаренко Лео, напомним, 15 месяцев.

В третьем круге 13-я ракетка мира сыграет с Дарьей Касаткиной (20).

«Я играла с ней на грунте в Чарльстоне (в 2016-м). Помню, у нее был матчбол. Матч вообще был хороший (Стивенс выиграла 6:1, 5:7, 7:5, Касаткина через год в Чарльстоне победила), так что интересно будет сыграть снова. Здешние корты нам обеим подходят. Жду матча с нетерпением».