Елена Веснина: «Когда перед матчем объявили, что Беллис 18 лет и она была 35-й ракеткой мира, я подумала: «Ого, впечатляет»

Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе россиянка Елена Веснина, во втором круге обыгравшая американку Кэтрин Беллис со счетом 2:6, 6:1, 6:1, прокомментировала победу.

«Я очень рада, что выиграла первый матч. На любом турнире первый матч получается непростым, а на этом турнире для меня особенно.

Беллис проводит отличный сезон. Ей всего 18 лет. Когда перед матчем объявили ее возраст и сказали, что она была 35-й ракеткой мира, я подумала: «Ого, впечатляет». Ее ждет яркое будущее. Она очень талантливая девочка, боец. Я просто рада, что выиграла этот матч.

Турнир в Индиан-Уэллсе всегда был для меня одним из самых любимых. Я всегда с радостью сюда возвращалась и отлично проводила тут время. А в прошлом году у меня вообще все сложилось».