Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Елена Веснина: «Когда перед матчем объявили, что Беллис 18 лет и она была 35-й ракеткой мира, я подумала: «Ого, впечатляет»

    Теги Елена Веснина WTA BNP Paribas Open Кэтрин "СиСи" Беллис

    Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе россиянка Елена Веснина, во втором круге обыгравшая американку Кэтрин Беллис со счетом 2:6, 6:1, 6:1, прокомментировала победу.

    «Я очень рада, что выиграла первый матч. На любом турнире первый матч получается непростым, а на этом турнире для меня особенно.

    Беллис проводит отличный сезон. Ей всего 18 лет. Когда перед матчем объявили ее возраст и сказали, что она была 35-й ракеткой мира, я подумала: «Ого, впечатляет». Ее ждет яркое будущее. Она очень талантливая девочка, боец. Я просто рада, что выиграла этот матч.

    Турнир в Индиан-Уэллсе всегда был для меня одним из самых любимых. Я всегда с радостью сюда возвращалась и отлично проводила тут время. А в прошлом году у меня вообще все сложилось».

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться