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    Друга Томича обвинили в том, что на вечеринке с теннисистом он подсыпал что-то девушке в напиток

    Теги происшествия Бернард Томич

    Мать 21-летней Пейдж Маккарти обвинила друга экс-первой ракетки Австралии Бернарда Томича в том, что он подсыпал что-то в напиток ее дочери во время вечеринки с теннисистом 4 марта.

    «Моей дочери подсыпали наркотики в ночном клубе. Она была с Бернардом Томичем, и его друг это сделал», – написала Ли Маккарти в Facebook.

    Позже она рассказала журналистам, что ее дочь «была практически парализована и провела ночь в больнице. Ей было очень плохо, но сейчас все нормально. Полиция очень серьезно отнеслась к этому дело». После вечеринки девушку нашли в клубе без сознания.

    Полиция сейчас ведет расследование и отказывается от комментариев по этому делу, но представители клуба заявили, что просмотрели записи с камер видеонаблюдения и не увидели, чтобы кто-то подсыпал что-нибудь в напитки Маккарти.

    Никто из участников инцидента не говорит о том, что Томич был как-то к нему причастен.

    Теннисисту предложили пойти к психологу. А он тусит с наркодилером

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