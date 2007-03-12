Александр Зверев: «Никогда не опаздывал на тренировки. Не знаю, почему Ферреро так сказал»

Немец Александр Зверев прокомментировал слова своего бывшего тренера , который заявил, что Зверев постоянно опаздывал на тренировки.

«Я никогда не опаздывал на тренировки. Не знаю, почему Ферреро так сказал. У нас были нормальные отношения, пока они были. Я не буду говорить о нем ничего плохого».

После того, как Зверев и Ферреро прекратили сотрудничество, немец обвинил бывшего тренера в том, что он оскорбил всю его команду. Ферреро в ответ заявил, что Зверев опаздывал на каждую тренировку.