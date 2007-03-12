Александр Зверев: «Никогда не опаздывал на тренировки. Не знаю, почему Ферреро так сказал»

Немец Александр Зверев прокомментировал слова своего бывшего тренера Хуана Карлоса Ферреро, который заявил, что Зверев постоянно опаздывал на тренировки.
«Я никогда не опаздывал на тренировки. Не знаю, почему Ферреро так сказал. У нас были нормальные отношения, пока они были. Я не буду говорить о нем ничего плохого».
После того, как Зверев и Ферреро прекратили сотрудничество, немец обвинил бывшего тренера в том, что он оскорбил всю его команду. Ферреро в ответ заявил, что Зверев опаздывал на каждую тренировку.