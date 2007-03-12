Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Александр Зверев: «Никогда не опаздывал на тренировки. Не знаю, почему Ферреро так сказал»

    Теги Хуан Карлос Ферреро ATP Александр Зверев

    Немец Александр Зверев прокомментировал слова своего бывшего тренера Хуана Карлоса Ферреро, который заявил, что Зверев постоянно опаздывал на тренировки.

    «Я никогда не опаздывал на тренировки. Не знаю, почему Ферреро так сказал. У нас были нормальные отношения, пока они были. Я не буду говорить о нем ничего плохого».

    После того, как Зверев и Ферреро прекратили сотрудничество, немец обвинил бывшего тренера в том, что он оскорбил всю его команду. Ферреро в ответ заявил, что Зверев опаздывал на каждую тренировку.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться