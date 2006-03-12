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    Гарбинье Мугуруса о церемонии вручения «Оскаров»: «Вряд ли меня теперь впечатлит какая-либо ковровая дорожка»

    Теги рейтинги светская хроника WTA Гарбинье Мугуруса

    Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса перед стартом на турнире в Индиан-Уэллсе рассказала о своем опыте в качестве первой ракетки мира. Напомним, 24-летняя испанка возглавляла рейтинг WTA в течение четырех недель прошлой осенью.

    «Когда в детстве мечтаешь стать №1, ты думаешь только о теннисе. Не думаешь о давлении ожиданий, которое на тебя свалится, о том, что твои победы станут в порядке вещей, а поражения – большой новостью. Обо всем этом задумываешься, только когда оказываешься на вершине: ой, а никто мне не говорил, что вместе с №1 приходит этот тяжеленный рюкзак со всеми сопутствующими вещами. Но в то же время я бы хотела всегда таскать этот рюкзак».

    Также чемпионка «Уимблдона» поделилась впечатлениями от посещения церемонии вручения премии «Оскар».

    «Было очень круто. Такое не каждый день случается, так что я не хотела упустить свой шанс там побывать. Теперь вряд ли меня до конца дней впечатлит какая-либо ковровая дорожка (смеется).

    Шоу-бизнес – такое дело, где нужно быть очень крутым и делать невероятные вещи, чтобы тебя заметили. В спорте не так. Мы просто выходим и делаем свое дело. Мы не зависим ни от кого, кто захочет или не захочет, чтобы я сыграла в его фильме. Моя карьера только в моих руках».

    В Индиан-Уэллсе двукратная чемпионка «Шлемов» стартует матчем второго круга против Саши Викери (Q).

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