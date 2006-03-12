Глава Ассоциации тенниса Великобритании покинул свой пост из-за расследования сексуального насилия

Президент Ассоциации тенниса Великобритании (LTA) Мартин Корри временно покинул свой пост из-за случая предполагаемого сексуального насилия со стороны тренера LTA, произошедшего в 2004 году.

Обвинения против тренера подразделения LTA в графстве Хертфордшир в 2004-м расследовались комитетом, в который входил Корри. Его результаты не были преданы огласке и сейчас подвергаются сомнению, так что LTA открыла новое расследование, «которое будет проведено в максимально сжатые сроки и результаты которого будут обнародованы».

В заявлении Корри говорится: «Речь идет о тренере хертфордширского отделения LTA, который был объектом расследования местного исполнительного комитета в период, когда я туда входил. По результатам расследования тренер был наказан решением дисциплинарного комитета LTA. Всем известно, что высочайшие стандарты обеспечения безопасности – важнейший аспект работы всего британского тенниса. Таким образом, мы с Советом директоров Ассоциации решили, что будет правильно, если я сдам свои полномочия на время нынешнего расследования. Я бы не хотел, чтобы мое высокое положение в LTA в какой-либо мере отвлекало Ассоциацию от отличной работы, которую она делает».

Добавим, в прошлом году тренер теннисного центра валлийского Рексема Дэниэл Сэндерс был приговорен к шести годам тюрьмы за несколько случаев действий сексуального характера с ученицей.