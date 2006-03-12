Леся Цуренко: «Теперь многие зовут меня Королевой оливкового масла»

Украинка Леся Цуренко, в финале турнира в Акапулько обыгравшая швейцарку со счетом 5:7, 7:6, 6:2, прокомментировала то, что защитила прошлогодний титул.

«Мне тут нравится. У меня такое ощущение, что я приезжаю отдыхать. Мне нравится, что матчи начинают ближе к вечеру – почему-то такое расписание мне очень помогает. У меня больше времени на восстановление, и я отлично чувствую себя в вечерних матчах».

Также теннисистка рассказала о том, как в последние годы изменился ее подход к игре.

«В прошлом я слишком много работала и мало отдыхала. Сейчас я стараюсь не слишком много тренироваться, больше работать с физиотерапевтом, привлекать больше людей к работе над физической подготовкой, над восстановлением. Это мне помогает, и я чувствую себя лучше».

Цуренко ответила на вопрос, что она делает с сомбреро, которые получают чемпионы турнира в Акапулько.

«Сомбреро разрешают забрать домой, но я не хочу, потому что оно такое большое и тяжелое – с ним будет очень тяжело путешествовать. Это огромная шляпа!».

Также теннисистка прокомментировала то, что в прошлом году снялась в рекламе оливкового масла Colavita.

«Это было очень здорово. Мы снимали ролик в Риме, и я даже не знала, что мы будем делать. Мне очень нравится это масло, и в компании работают прекрасные люди – они постоянно меня поддерживают.

Теперь многие зовут меня Королевой оливкового масла. Это очень приятно – значит, многие видели меня по телевизору, и я стала более узнаваемой».