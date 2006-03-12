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    Леся Цуренко: «Теперь многие зовут меня Королевой оливкового масла»

    Теги WTA Стефани Фогель Леся Цуренко Abierto Mexicano Telcel

    Украинка Леся Цуренко, в финале турнира в Акапулько обыгравшая швейцарку Стефани Фогель со счетом 5:7, 7:6, 6:2, прокомментировала то, что защитила прошлогодний титул.

    «Мне тут нравится. У меня такое ощущение, что я приезжаю отдыхать. Мне нравится, что матчи начинают ближе к вечеру – почему-то такое расписание мне очень помогает. У меня больше времени на восстановление, и я отлично чувствую себя в вечерних матчах».

    Также теннисистка рассказала о том, как в последние годы изменился ее подход к игре.

    «В прошлом я слишком много работала и мало отдыхала. Сейчас я стараюсь не слишком много тренироваться, больше работать с физиотерапевтом, привлекать больше людей к работе над физической подготовкой, над восстановлением. Это мне помогает, и я чувствую себя лучше».

    Цуренко ответила на вопрос, что она делает с сомбреро, которые получают чемпионы турнира в Акапулько.

    «Сомбреро разрешают забрать домой, но я не хочу, потому что оно такое большое и тяжелое – с ним будет очень тяжело путешествовать. Это огромная шляпа!».

    Также теннисистка прокомментировала то, что в прошлом году снялась в рекламе оливкового масла Colavita.

    «Это было очень здорово. Мы снимали ролик в Риме, и я даже не знала, что мы будем делать. Мне очень нравится это масло, и в компании работают прекрасные люди – они постоянно меня поддерживают.

    Теперь многие зовут меня Королевой оливкового масла. Это очень приятно – значит, многие видели меня по телевизору, и я стала более узнаваемой».

     

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