Британская теннисная ассоциация может организовать турнир под возвращение Маррея

Теннисная ассоциация Великобритании (LTA) может организовать турнир серии «Челленджер» специально для того, чтобы экс-первая ракетка мира на нем вернулся в тур, сообщает Daily Mail.

Маррей сейчас продолжает восстанавливаться после операции на бедре, и процесс идет с опережением графика – изначально он планировал вернуться в июне на траве, но может быть готов уже в конце мая, во время грунтового сезона. Однако трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» не хочет проводить первый турнир на грунте.

В связи с этим LTA по ходу «Ролан Гаррос» может организовать «Челленджер» на хардовых кортах, чтобы Маррей мог на нем вернуться в тур и получить игровую практику. Сообщается, что переговоры по этому вопросу продвинулись уже достаточно далеко.

Если эта схема сработает, то Маррей выступит на «Челленджере» впервые с 2005 года.