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    Роджер Федерер – победитель Australian Open! Все подробности финала – в приложении «Теннис» на iPhone и Android

    Теги Мария Шарапова Елена Веснина Роджер Федерер Рафаэль Надаль Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос Sports.ru Екатерина Макарова Каролин Возняцки Марин Чилич Анжелик Кербер Кристина Младенович Тимеа Бабош мобильные приложения

    Швейцарец Роджер Федерер одержал победу в Открытом чемпионате Австралии по теннису! В финале он одолел хорвата Марина Чилича.

    Вчера также был завершен турнир среди женщин – победу одержала датская теннисистка Каролин Возняцки. 

    В парном разряде теннисистки из России Веснина и Макарова вышли в финал турнира, где потерпели поражение от пары Младенович и Бабош. Мария Шарапова прошла дальше всех участников турнира из России в одиночном разряде – она проиграла Кербер в 1/16 финала.

    Главные новости, результаты, расписание, статистику, а также интервью участников турниров Большого шлема вы можете найти в приложении «Теннис» на iPhone/iPad и Android.

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