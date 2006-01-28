Роджер Федерер – победитель Australian Open! Все подробности финала – в приложении «Теннис» на iPhone и Android

Швейцарец Роджер Федерер одержал победу в Открытом чемпионате Австралии по теннису! В финале он одолел хорвата Марина Чилича.

Вчера также был завершен турнир среди женщин – победу одержала датская теннисистка Каролин Возняцки.

В парном разряде теннисистки из России Веснина и Макарова вышли в финал турнира, где потерпели поражение от пары Младенович и Бабош. Мария Шарапова прошла дальше всех участников турнира из России в одиночном разряде – она проиграла Кербер в 1/16 финала.

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