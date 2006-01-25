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    Сандгрен извинился за твит про «кровь из глаз» после посещения гей-клуба

    Теги ЛГБТ Теннис Сандгрен

    Четвертьфиналист Australian Open Теннис Сандгрен, которого на турнире обвинили в расизме и гомофобии, извинился за свой твит 2012 года о посещении гей-клуба.

    В твите, удаленном на этой неделе вместе с еще почти 5 000 других, говорится: «Вчера случайно зашел в гей-клуб… Из глаз до сих пор идет кровь».

    Сегодня 26-летний Сандгрен написал: «В том твите я описал свой опыт неудачно и резко. Мои слова не отражают моего отношения к этому сообществу и его представителям. Прошу всех, кого я обидел, принять мои извинения».

    Четвертьфиналиста Australian Open обвиняют в расизме и гомофобии. Из-за твиттера

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