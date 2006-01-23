Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Australian Open. Возняцки, Мертенс вышли в 1/2 финала

    Теги Australian Open результаты WTA

    Первой полуфиналисткой Australian Open стала Элиза Мертенс, с баранкой обыгравшая Элину Свитолину (4).

    Сетка турнира здесь.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    15 – 28 января 2018

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 55 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Четвертьфинал

    Симона Халеп (Румыния) Каролина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    24 января, 06.00
    Онлайн матча

     

    Каролин Возняцки (Дания) Карла Суарес-Наварро (Испания)
    6:06:76:2
    Дата проведения
    23 января, 14.25
    Онлайн матча

     

    Элиза Мертенс (Бельгия) Элина Свитолина (Украина)
    6:46:0
    Дата проведения
    23 января, 04.13
    Онлайн матча

     

    Анжелик Кербер (Германия) Мэдисон Киз (США)
    Дата проведения
    24 января, 02.00
    Онлайн матча

     

    Следите за Australian Open, заключайте пари и получайте FreeBet от bwin!

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться