Australian Open. Возняцки, Мертенс вышли в 1/2 финала

Первой полуфиналисткой Australian Open стала Элиза Мертенс, с баранкой обыгравшая Элину Свитолину (4).

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

15 – 28 января 2018

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Следите за Australian Open, заключайте пари и получайте FreeBet от bwin!