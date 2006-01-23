Australian Open. Возняцки, Мертенс вышли в 1/2 финала

Первой полуфиналисткой Australian Open стала Элиза Мертенс, с баранкой обыгравшая Элину Свитолину (4).
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
15 – 28 января 2018
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 55 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 24 января, 06.00
- Дата проведения
- 23 января, 14.25
- Дата проведения
- 23 января, 04.13
- Дата проведения
- 24 января, 02.00
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