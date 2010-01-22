Теннис Сандгрен о выходе в 1/4 финала Australian Open: «Если я сейчас проснусь, буду очень огорчен»

97-я ракетка мира Теннис Сандгрен поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал на своем первом Australian Open.

В Австралии 26-летний американец обыграл столько теннисистов десятки, сколько ранее всего выиграл матчей на уровне ATP. На первой неделе он выбил из турнира чемпиона-2014 Стэна Вавринку, а сегодня – пятую ракетку мира Доминика Тима (6:2, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3).

– До этого турнира вы никогда не выигрывали матчей на «Шлемах». Здесь вы выиграли четыре, два из них – у теннисистов десятки. Вам не хочется себя ущипнуть?

– Я так и сделал в конце, когда уже давал интервью на корте. Мне казалось, что это как раз тот момент, когда ты просыпаешься.

Понятно, что три первых матча – это уже было больше, чем я ожидал. Этот был, наверное, самым упорным в моей карьере. И самым важным. Так что да, ущипнуть себя пришлось. Надеюсь, что это все на самом деле. Если я сейчас проснусь, то буду очень огорчен. (Смех.)

– До этого турнира у вас на уровне тура было всего две победы, одна из них – по отказу. Как вы убедили себя, что можете выигрывать такие матчи?

– Я не убеждал. Я переживал из-за этого раньше: достаточно ли я хорош, недостаточно ли. Теперь мне все равно. Так что я не думаю, что дело в вере в себя. Я знаю, что умею играть и кое-что могу делать хорошо. Этот турнир это подтвердил. Я знал, что могу хорошо подавать. Над форхендом работал. Могу двигаться, защищаться, а главное – сохранять спокойствие, держать эмоции под контролем. Для меня это не так просто, потому что я эмоциональный человек, а для тенниса это создает трудности, особенно в матчах до пяти сетов. В них нельзя тратить энергию на эмоции.

Так что сегодня каждый раз, когда ко мне подбирался псих, я себя сдерживал. Говорил, что нельзя распыляться, что сопернику только это и нужно, что надо держать концентрацию.

Обычно, если я делаю небольшой шаг вперед, дальше я упираюсь в стену, и проходит время, прежде чем я реально шагну вперед. Мне всегда нужно время, я редко выхожу на какой-то новый уровень за раз. Но в этот раз по-другому. Так что для меня странновато одержать столько побед разом.

– Как вы начали играть в теннис?

– Играли мои родители и старший брат. Ты же всегда вовлекаешься в то, чем занимается твоя семья. Они были на корте, так что я тоже захотел.

И я помню такой момент из детства, когда мне надо было выбрать кроссовки. Одни были кроссовки Человека-паука, и я хотел их, но они оставляли следы на корте, так что играть в них было нельзя, а я хотел играть. Поэтому я выбрал обычные кроссовки, которые следов не оставляли. Сейчас этот момент выглядит забавно – такая точка в твоей жизни, когда ты, сам того не зная, выбираешь свой путь.

– «Шлемы» – это физическое испытание. Но ваша мама дома перенесла более серьезное физическое испытание, чем вы. Что там произошло? У нее сотрясение мозга?

– Нет, сотрясения, к счастью, нет. Они проверили ее на него, но не обнаружили. Но она сломала ребро.

У моей мамы есть компания соседей, с которыми они смотрят мои важные матчи. В подвале ставят проектор. У нее там еще бильярдный стол стоит. Так вот они там прыгали от радости, и она упала и ударилась об этот стол. Сломала ребро. Упс.

Мы с ней разговаривали после этого, и она говорила мне, насколько ей больно. Я очень забеспокоился и стал ей говорить, чтобы она пошла к врачу. А она очень сильная женщина и еще не из тех, кто ходит к врачу. К счастью, она все же пошла. Теперь лежит отдыхает, смотрит теннис и неплохо проводит время.

Место в полуфинале Сандгрен разыграет с 21-летним Хеном Чоном, которому в трех сетах проиграл в начале месяца в Окленде.

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