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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Следите за Australian Open в мобильном приложении «Теннис» для Android и iPhone

    Теги Мария Шарапова Винус Уильямс Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос Sports.ru мобильные приложения

    Вчера стартовала 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису! 

    Главные новости, результаты, расписание, статистику, а также интервью участников турнира вы можете найти в приложении «Теннис» на iPhone/iPad и Android.

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    С приложением «Теннис» вы получаете:

    – Все результаты и статистику турниров Большого шлема в режиме реального времени.

    – Главные новости из мира мужского и женского тенниса в любое время дня и ночи.

    – Эксклюзивные материалы, инсайды, аналитику и блоги.

    – Букмекерскую оценку предстоящих матчей.

    – Интервью со звездами и мнения экспертов.

    – Красочные фотогалереи и видео лучших моментов.

    – Огромные возможности для общения с другими любителями тенниса.

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