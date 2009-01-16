Следите за Australian Open в мобильном приложении «Теннис» для Android и iPhone

Вчера стартовала 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису!

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– Огромные возможности для общения с другими любителями тенниса.

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