Australian Open. Джокович, Вавринка, Зверев-младший и Тим попали в одну четверть сетки

В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезона турнира «Большого шлема» – Australian Open.

В первой четверти сетки из топ-сеяных оказались Рафаэль Надаль (1) и Марин Чилич (6). Надаль начнет турнир матчем с доминиканцем Виктором Эстреллой, а Чилич встретится с Ен-Сунь Лу из Тайваня. В эту же четверть попал Михаил Южный, который сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом (31).

Во вторую четверть посеяны Григор Димитров (3) и Джек Сок (8). Димитров сыграет с квалифаером, а Сок – с японцем Ючи Сугитой. Попавший в эту четверть Андрей Рублев (30) встретится с Давидом Феррером.

В третьей четверти топ-сеяными стали Александр Зверев (4) и Доминик Тим (5). Немец сыграет с итальянцем Томасом Фаббиано, а австриец – с аргентинцем Гидо Пельей. В эту же четверть попали 14-й сеяный Новак Джокович (сыграет с Дональдом Янгом) и 9-й сеяный Стэн Вавринка (сыграет с Ричардасом Беранкисом). Из россиян в ней оказался Даниил Медведев, который начнет турнир матчем с Танаси Коккинакисом.

В нижней четверти посеяны действующий чемпион Роджер Федерер (2) и Давид Гоффен (7). Федерер начнет защиту титула матчем против словенца Аляжа Бедене, а Гоффен сыграет с квалифаером. С теннисистом из квалификации встретится и россиянин Карен Хачанов, а Евгений Донской поборется с Флорианом Майером.

Полностью сетку смотрите здесь.