Бердых обыграл Надаля в финале выставочного турнира в Мельбурне и выиграл 250 тысяч долларов

В Мельбурне прошел выставочный турнир в формате Tie Break Tens – тай-брейков до десяти очков. Серб Новак Джокович выбыл после первого круга – он проиграл Ллейтону Хьюитту.
В финале Томаш Бердых обыграл Рафаэля Надаля. За победу в турнире чех получит 250 тысяч долларов.
Первый круг
Ллейтон Хьюитт (Австралия) – Новак Джокович (Сербия) – 10:6
Рафаэль Надаль (Испания) – Люка Пуй (Франция) – 10:1
Томаш Бердых (Чехия) – Ник Кириос (Австралия) – 10:8
Милош Раонич (Канада) – Доминик Тим (Австрия) – 10:7
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания) – Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 13:11
Томаш Бердых (Чехия) – Милош Раонич (Канада) – 11:9
Финал
Томаш Бердых (Чехия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 10:5
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