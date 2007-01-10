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    Бердых обыграл Надаля в финале выставочного турнира в Мельбурне и выиграл 250 тысяч долларов

    Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Томаш Бердых Ллейтон Хьюитт ATP Милош Раонич Доминик Тим Ник Кириос Люка Пуй

    В Мельбурне прошел выставочный турнир в формате Tie Break Tens – тай-брейков до десяти очков. Серб Новак Джокович выбыл после первого круга – он проиграл Ллейтону Хьюитту.

    В финале Томаш Бердых обыграл Рафаэля Надаля. За победу в турнире чех получит 250 тысяч долларов.

    Первый круг

    Ллейтон Хьюитт (Австралия) – Новак Джокович (Сербия) – 10:6

    Рафаэль Надаль (Испания) – Люка Пуй (Франция) – 10:1

    Томаш Бердых (Чехия) – Ник Кириос (Австралия) – 10:8

    Милош Раонич (Канада) – Доминик Тим (Австрия) – 10:7

    Полуфинал

    Рафаэль Надаль (Испания) – Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 13:11

    Томаш Бердых (Чехия) – Милош Раонич (Канада) – 11:9

    Финал

    Томаш Бердых (Чехия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 10:5

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