Бердых обыграл Надаля в финале выставочного турнира в Мельбурне и выиграл 250 тысяч долларов

В Мельбурне прошел выставочный турнир в формате Tie Break Tens – тай-брейков до десяти очков. Серб выбыл после первого круга – он проиграл Ллейтону Хьюитту.

В финале Томаш Бердых обыграл Рафаэля Надаля. За победу в турнире чех получит 250 тысяч долларов.

Первый круг

Ллейтон Хьюитт (Австралия) – Новак Джокович (Сербия) – 10:6

(Испания) – Люка Пуй (Франция) – 10:1

Томаш Бердых (Чехия) – (Австралия) – 10:8

Милош Раонич (Канада) – (Австрия) – 10:7

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания) – Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 13:11

(Чехия) – Милош Раонич (Канада) – 11:9

Финал

Томаш Бердых (Чехия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 10:5