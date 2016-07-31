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    Михаил Южный: «Пять сетов уберут, только когда кто-нибудь умрет на корте»

    Теги Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос

    Российский №5 Михаил Южный оценил целесообразность нововведений в теннисных правилах.

    «Я считаю, что теннис уже давно созрел для перемен. К сожалению, пока не получается, и мы видим, что где-то из-за этого популяризация нашего вида спорта падает. 

    Я считаю, что надо делать теннис более динамичным. Мы же не возвращаемся назад. Раньше вообще без тай-брейка играли, и сейчас про это уже все забыли. Когда заходит разговор про то, чтобы убрать пять сетов, оставив три, люди говорят: «Как мы будем играть?». Но ведь с тай-брейком все начали играть. Когда в парном разряде убрали «больше-меньше» и ввели чемпионский тай-брейк, все тоже кричали: «Не может быть! Мы убиваем парный теннис!». А на деле очень никто от этого не проиграл. И случайных результатов больше не стало, те, кто был на вершине, там и остались.

    Не знаю насчет четырех геймов в сете, но почему бы не сделать тай-брейк при 5:5? В том, чтобы убрать «больше-меньше», я тоже ничего страшного не вижу. Если сделать такой решающий розыгрыш, это будет интересно. Пять сетов, мне кажется, тоже в прошлом. Но их отменят, наверное, только тогда, когда кто-нибудь умрет на корте».

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