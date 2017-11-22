CAS оставил в силе допинговую дисквалификацию игрока из Казахстана. Он утверждал, что воду с мельдонием ему дали организаторы турнира

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Арсана Арашова – 17-летнего игрока из Казахстана, у которого в прошлом июле во время турнира ITF в Испании был обнаружен мельдоний.

Первоначально трибунал ITF не принял версию Арашова о непреднамеренном нарушении, но максимальную дисквалификацию – на четыре года – посчитал непропорциональной и сократил ее до двух лет. В апелляции в CAS теннисист утверждал, что не несет ответственности за нарушение, поскольку мельдоний попал в его организм из воды, которая предоставлялась игрокам организаторами турнира. По версии защиты Арашова, «организаторы турнира заинтересованы в победе своих игроков, поэтому логично предположить, что вода, которую они дают их соперникам, может содержать запрещенные вещества».

Дисквалификация отсчитывается с дня предварительного отстранения Арашова и истечет 30 сентября 2018-го.