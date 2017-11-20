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    Умерла чемпионка «Уимблдона»-1998 Яна Новотна

    Теги WTA Яна Новотна

    Экс-вторая ракетка мира чемпионка «Уимблдона»-1998 Яна Новотна в воскресенье умерла в Праге. 

    За 12-летнюю карьеру, завершившуюся в 1999-м, уроженка Брно Новотна выиграла 100 титулов уровня WTA, из них 24 – в одиночном разряде. В 1997-м выиграла итоговый турнир, в 1998-м – «Уимблдон», в 1991-м дошла до финала Australian Open.

    В паре побеждала на всех «Шлемах» минимум дважды – всего 12 раз – и была первой ракеткой мира. Обладательница Кубка Хопмана и Кубка Федерации, трехкратный призер Олимпийских игр. В 2005-м была введена в Международный зал теннисной славы.

    Последние годы боролась с раком.

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