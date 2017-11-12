Андрей Рублев: «Я играл гораздо лучше Чона, но потом поддался эмоциям, и все изменилось»

Первая ракетка России 20-летний Андрей Рублев, в финале молодежного итогового турнира ATP уступивший 21-летнему корейцу Хену Чону 4:3: 3:4, 2:4, 2:4, прокомментировал поражение.

Во втором сете Рублев – чемпион турнира ATP в Умаге и четвертьфиналист US Open – вел 3:1 и был в двух очках от счета 2:0 по партиям, после чего проиграл все оставшиеся в матче сеты.

«Я играл гораздо лучше него. Я вел игру, но потом поддался эмоциям, и все изменилось. Из-за одной мелочи я потерял самообладание – и все. Я проиграл только из-за этого, а не по игре.

Чон очень силен психологически. Что бы ни было, он никогда не опускает рук. Всегда борется. Пусть даже он проигрывает, он все равно не выпадает из матча. Никогда не жалуется, никогда не показывает эмоций. Благодаря этому он выигрывает сложные матчи. Когда идет упорная борьба, он обычно в ней побеждает, потому что никогда не теряет концентрацию. А я сегодня потерял. Я играл лучше, я контролировал матч, но в один момент поддался эмоциям, а он, хоть и проигрывал, был сконцентрирован и таким сконцентрированным и остался. Вот и все.

Я понимаю, что мне нужно над этим работать. И я буду. Ведь если сравнить меня нынешнего и того, который был в начале года, я уже стал гораздо лучше, в том числе психологически. Я лучше справляюсь с эмоциями. Но все равно еще есть над чем работать. Если я хочу соревноваться с лучшими, мне самому еще нужно становиться лучше.

В целом я, конечно, провел отличный сезон, потому что выиграл первый титул. На нескольких турнирах дошел до четвертьфинала, а том числе на «Шлеме». Но все равно результаты были неровные: один турнир проводил хорошо, а потом на двух следующих проигрывал в первом круге.

С топ-игроками я пока играю только ударами, а этого недостаточно: мне нужно еще прибавить в физике и бегать быстрее – тогда я смогу лучше с ними бороться. Посмотрим. Теперь впереди межсезонье, и я буду работать так много, как только возможно».