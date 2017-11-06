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    Рейтинг WTA. Вандевей вошла в Топ-10, Гергес – в Топ-15

    Теги рейтинги WTA Юлия Гергес Коко Вандевей

    Чемпионка и финалистка итогового турнира WTA в Чжухае Юлия Гергес и Коко Вандевей обновили личные рекорды.

    WTA Tour Singles Rankings

    Положение на 6 ноября 2017

    Место Теннисистка (страна) Очки
    1 (1) Симона Халеп (Румыния) 6175
    2 (2) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6135
    3 (3) Каролин Возняцки (Дания) 6015
    4 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 5730
    5 (5) Винус Уильямс (США) 5597
    6 (6) Элина Свитолина (Украина) 5500
    7 (7) Алена Остапенко (Латвия) 5010
    8 (8) Каролин Гарсия (Франция) 4420
    9 (9) Йоханна Конта (Великобритания) 3610
    10 (12) Коко Вандевей (США) 3258
    12 (11) Светлана Кузнецова (Россия) 2856
    14 (18) Юлия Гергес (Германия) 2655
    15 (14) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2485
    18 (17) Елена Веснина (Россия) 2220
    24 (24) Дарья Касаткина (Россия) 1950
    33 (33) Екатерина Макарова (Россия) 1580
    54 (54) Наталья Вихлянцева (Россия) 1070
    60 (60) Мария Шарапова (Россия) 1006
    73 (73) Екатерина Александрова (Россия) 830
    83 (83) Евгения Родина (Россия) 752

     

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