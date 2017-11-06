Рейтинг WTA. Вандевей вошла в Топ-10, Гергес – в Топ-15
Чемпионка и финалистка итогового турнира WTA в Чжухае Юлия Гергес и Коко Вандевей обновили личные рекорды.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 6 ноября 2017
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Симона Халеп (Румыния)
|6175
|2 (2)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|6135
|3 (3)
|Каролин Возняцки (Дания)
|6015
|4 (4)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|5730
|5 (5)
|Винус Уильямс (США)
|5597
|6 (6)
|Элина Свитолина (Украина)
|5500
|7 (7)
|Алена Остапенко (Латвия)
|5010
|8 (8)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4420
|9 (9)
|Йоханна Конта (Великобритания)
|3610
|10 (12)
|Коко Вандевей (США)
|3258
|12 (11)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|2856
|14 (18)
|Юлия Гергес (Германия)
|2655
|15 (14)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2485
|18 (17)
|Елена Веснина (Россия)
|2220
|24 (24)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1950
|33 (33)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1580
|54 (54)
|Наталья Вихлянцева (Россия)
|1070
|60 (60)
|Мария Шарапова (Россия)
|1006
|73 (73)
|Екатерина Александрова (Россия)
|830
|83 (83)
|Евгения Родина (Россия)
|752
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