Итоговый турнир WTA. Пары. 1/2 финала. Макарова и Веснина уступают Бертенс и Ларссон, Хингис и Чжань выбыли

Действующие чемпионки итогового турнира WTA поборются за выход в финал с Юханной Ларссон и Кики Бертенс.

WTA Finals



Сингапур

22 – 29 октября 2017

Итоговый турнир WTA



Призовой фонд – 7 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Парный разряд



Полуфинал

