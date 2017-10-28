Итоговый турнир WTA. Пары. 1/2 финала. Макарова и Веснина уступают Бертенс и Ларссон, Хингис и Чжань выбыли
Действующие чемпионки итогового турнира WTA поборются за выход в финал с Юханной Ларссон и Кики Бертенс.
WTA Finals
Сингапур
22 – 29 октября 2017
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 7 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Кики Бертенс (Голландия) / Юханна Ларссон (Швеция) – Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия)
6:44:2
6:44:2
- Дата проведения
- 28 октября, 15.37
Андреа Главачкова (Чехия) / Тимеа Бабош (Венгрия) – Юн-Жань Чжань (Тайвань) / Мартина Хингис (Швейцария)
6:47:6
6:47:6
- Дата проведения
- 28 октября, 06.40
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