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    Итоговый турнир WTA. Пары. 1/2 финала. Макарова и Веснина уступают Бертенс и Ларссон, Хингис и Чжань выбыли

    Теги Мартина Хингис Елена Веснина пары Юн-Жань Чжань результаты Екатерина Макарова Юханна Ларссон Андреа Главачкова Тимеа Бабош Кики Бертенс WTA Finals

    Действующие чемпионки итогового турнира WTA поборются за выход в финал с Юханной Ларссон и Кики Бертенс.

    WTA Finals

    Сингапур

    22 – 29 октября 2017

    Итоговый турнир WTA

    Призовой фонд – 7 000 000 долларов

    Крытые корты, хард

    Парный разряд

    Полуфинал

    Кики Бертенс (Голландия) / Юханна Ларссон (Швеция) Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия)
    6:44:2
    Дата проведения
    28 октября, 15.37
    Онлайн матча

     

    Андреа Главачкова (Чехия) / Тимеа Бабош (Венгрия) Юн-Жань Чжань (Тайвань) / Мартина Хингис (Швейцария)
    6:47:6
    Дата проведения
    28 октября, 06.40
    Онлайн матча

     

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