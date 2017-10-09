Полицейский, применивший силу к Блэйку, подал на него в суд за клевету

Полицейский Джеймс Фраскаторе, два года назад в Нью-Йорке применивший силу к экс-четвертой ракетке мира Джеймсу Блэйку, подал судебный иск против теннисиста, города, городской полиции, главы Совета по рассмотрению гражданских жалоб и издательства HarperCollins, в котором летом вышла книга Блэйка.

Фраскаторе утверждает, что действовал в рамках должностной инструкции, и требует компенсации за моральный ущерб и клевету. Блэйк в своей книге обвиняет его в расовом профилировании.

Напомним, летом Блэйк отозвал уголовный иск о неоправданном применении силы в обмен на введение в городе специальной должности по противодействию полицейскому насилию. В прошлом месяце прошли гражданские слушания по этому делу, на которых было рекомендовано в качестве наказания лишить Фраскаторе десяти дней отпуска. Окончательное решение по итогам этих слушаний остается за комиссаром полиции и огласке не предается.