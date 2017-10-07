Халеп станет первой ракеткой мира. 25-й в истории

Румынка Симона Халеп, вышедшая в финал турнира в Пекине, в понедельник станет первой ракеткой мира. Она будет 25-й первой ракеткой в истории рейтинга WTA.

Халеп станет пятой теннисисткой, побывавшей на вершине рейтинга в этом сезоне. До нее лидерами рейтинга были Анжелик Кербер, Серена Уильямс, Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса.

Таким образом, во второй раз в истории по ходу сезона сменится пять первых ракеток мира. Впервые такое произошло в 2008 году, когда на вершине рейтинга побывали Жюстин Энен, Мария Шарапова, Ана Иванович, Елена Янкович и Серена Уильямс.