Мария Шарапова: «Наверное, это была лучшая игра Халеп в наших личных встречах»

Россиянка Мария Шарапова, во третьем круге турнира в Пекине проигравшая румынке Симоне Халеп со счетом 2:6, 2:6, прокомментировала поражение.

«Начать нужно с того, что она провела невероятный матч – наверное, это была ее лучшая игра в наших личных встречах. А я играла не очень. Не очень хорошо видела мяч. Двигалась на так хорошо, как в предыдущих матчах.

Симона играла очень стабильно, почти не ошибалась, подавала с высоким процентом попадания первым мячом. Она все делала правильно».