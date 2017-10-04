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    Мария Шарапова: «Наверное, это была лучшая игра Халеп в наших личных встречах»

    Теги Мария Шарапова WTA Симона Халеп China Open

    Россиянка Мария Шарапова, во третьем круге турнира в Пекине проигравшая румынке Симоне Халеп со счетом 2:6, 2:6, прокомментировала поражение.

    «Начать нужно с того, что она провела невероятный матч – наверное, это была ее лучшая игра в наших личных встречах. А я играла не очень. Не очень хорошо видела мяч. Двигалась на так хорошо, как в предыдущих матчах.

    Симона играла очень стабильно, почти не ошибалась, подавала с высоким процентом попадания первым мячом. Она все делала правильно».

     

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