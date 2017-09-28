Ухань (WTA). 1/4 финала. Макарова сыграет с Гарсией
Екатерина Макарова в Ухане поборется за свой второй полуфинал сезона (после победного Вашингтона).
Dongfeng Motor Wuhan Open
Ухань, Китай
24 – 30 сентября 2017
Premier 5
Призовой фонд – 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 28 сентября, 09.00
- Дата проведения
- 28 сентября, 13.00
- Дата проведения
- 28 сентября, 07.41
- Дата проведения
- 28 сентября, 10.00
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