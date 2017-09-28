Ухань (WTA). 1/4 финала. Макарова сыграет с Гарсией

Екатерина Макарова в Ухане поборется за свой второй полуфинал сезона (после победного Вашингтона).

Dongfeng Motor Wuhan Open

Ухань, Китай

24 – 30 сентября 2017

Premier 5

Призовой фонд – 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал