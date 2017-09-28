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    Ухань (WTA). 1/4 финала. Макарова сыграет с Гарсией

    Теги результаты WTA Wuhan Open

    Екатерина Макарова в Ухане поборется за свой второй полуфинал сезона (после победного Вашингтона).

    Dongfeng Motor Wuhan Open

    Ухань, Китай

    24 – 30 сентября 2017

    Premier 5

    Призовой фонд – 2 365 250 долларов

    Открытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Каролин Гарсия (Франция) Екатерина Макарова (Россия)
    Дата проведения
    28 сентября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Гарбинье Мугуруса (Испания) Алена Остапенко (Латвия)
    Дата проведения
    28 сентября, 13.00
    Онлайн матча

     

    Каролина Плишкова (Чехия) Эшли Барти (Австралия)
    6:40:0
    Дата проведения
    28 сентября, 07.41
    Онлайн матча

     

    Ализе Корне (Франция) Мария Саккари (Греция)
    Дата проведения
    28 сентября, 10.00
    Онлайн матча

     

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