Халеп, Свитолина, Плишкова, Винус Уильямс квалифицировались на итоговый турнир

Симона Халеп, Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Винус Уильямс квалифицировались на итоговый турнир WTA, который 22-29 октября пройдет в Сингапуре. Ранее на турнир уже отобралась чемпионка «Уимблдона» Гарбинье Мугуруса, так что свободными остаются три места.

Чемпионка Мадрида и финалистка «Ролан Гаррос» Халеп сыграет на WTA Finals в четвертый раз подряд (в дебютный 2014-й дошла до финала).

Чемпионка трех турниров сезона и полуфиналистка «Ролан Гаррос» Плишкова, летом побывавшая первой ракеткой мира, сыграет на турнире второй год подряд.

Свитолина, выигравшая в этом году пять турниров (первой в истории WTA – три Premier 5), дебютирует на итоговом, а 37-летняя Уильямс – финалистка Australian Open и «Уимблдона» – сыграет на турнире в пятый раз и впервые с 2009-го.